BELPASSO. SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA IN VIA MONGIBELLO, DENUNCIATI I SOCI

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato i soci amministratori di una azienda specializzata nella lavorazione di basalto lavico, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di violazione delle norme in materia ambientale relative alla gestione illecita di rifiuti.

I militari, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno individuato in Via Mongibello, all’interno del terreno aziendale, una vera e propria discarica abusiva di circa 3000 mq, priva di pavimentazione, adibita a deposito di circa 500 tonnellate di scarti provenienti dalla lavorazione del materiale basaltico, rottami e materiale inerte.

L’area interessata è stata posta sotto sequestro.