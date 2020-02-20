BELPASSO: SOCCORSA PERSONA OBESA CON BARELLA SPECIALE DEI VVFF

Questa mattina, intervento di soccorso per il trasporto in ospedale di una persona obesa a Belpasso (CT), effettuato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco e della squadra di Vig...

Questa mattina, intervento di soccorso per il trasporto in ospedale di una persona obesa a Belpasso (CT), effettuato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco e della squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano.

La richiesta, giunta alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, è arrivata intorno alle ore 12,00, dal personale sanitario del Servizio 118, che si è trovato in difficoltà per soccorrere una persona obesa, dal peso superiore a 150 kg.

Nell'impossibilità di farlo passare dal vano scala, i vigili del fuoco intervenuti hanno operato con una barella speciale agganciata ad un'autoscala.

Utilizzando tecniche di derivazione SAF, si è fatta uscire la persona da un balcone e la si è consegnata alle cure del personale sanitario già presente sul posto.