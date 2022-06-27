BELPASSO: SORPRESO MENTRE RUBA UN CATALIZZATORE IN VIA VIII TRAVERSA

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di Palagonia in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.I carabinieri, allertati nella mattinata da una...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di Palagonia in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.

I carabinieri, allertati nella mattinata da una segnalazione di un furto in atto, pervenuta per il tramite del 112 Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti con rapidità in via VIII Traversa laddove hanno sorpreso l’uomo mentre ancora armeggiava su un’autovettura.

Avvedutosi della presenza dei militari il 38enne, che ha lanciato repentinamente gli attrezzi “da lavoro” tentando di disfarsene, ha cercato di fuggire precipitosamente.

I militari lo hanno rapidamente raggiunto e bloccato procedendo quindi a recuperare gli arnesi lanciati dall’uomo per strada ossia tre chiavi combinate e un coltello da cucina.

Nelle immediate vicinanze è stato altresì rinvenuto sul marciapiede uno scarico completo risultato mancante da una Lancia Y ivi parcheggiata, mentre in una strada attigua è stato accertato il furto parziale dello scarico da una Fiat Punto.

Il 38enne, beccato in “trasferta” non autorizzata, in quanto sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Palagonia, è stato, sottoposto nuovamente a tale obbligo ed anche a quello di presentazione alla P.G. su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.