BELPASSO: SP 229. INCIDENTE AUTONOMO, AUTO IN SCARPATA
A cura di Redazione
24 marzo 2019 14:50
Incidente autonomo, ieri pomeriggio intorno alle ore 17, sulla SP 229, che da Valcorrente conduce a Paternò nei pressi Centro di Recupero della Fauna Selvatica in territorio di Belpasso.
Una vettura, è uscita fuori strada, dopo avere divelto il guard rail, e finito la sua corsa in una scarpata.
Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 per i soccorsi.
Non si conoscono né il numero dei feriti, né le condizioni. Indagini sono in corso per capire cosa sia avvenuto
