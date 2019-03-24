95047

BELPASSO: SP 229. INCIDENTE AUTONOMO, AUTO IN SCARPATA

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2019 14:50
Cronaca
Incidente autonomo, ieri pomeriggio intorno alle ore 17, sulla SP 229, che da Valcorrente conduce a Paternò nei pressi Centro di Recupero della Fauna Selvatica in territorio di Belpasso.

Una vettura, è uscita fuori strada, dopo avere divelto il guard rail, e finito la sua corsa in una scarpata.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 per i soccorsi.

Non si conoscono né il numero dei feriti, né le condizioni. Indagini sono in corso per capire cosa sia avvenuto

