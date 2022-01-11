BELPASSO: STRISCIA LA NOTIZIA AL CENTRO COMMERCIALE, A CACCIA DEI “FURBETTI” DEL PARCHEGGIO DISABILI

In molte città italiane il problema dei parcheggi dei disabili continua ad essere una piaga che va a discapito di chi quei parcheggi li necessita davvero.Questa volta, forse era un po’ nell’aria è su...

In molte città italiane il problema dei parcheggi dei disabili continua ad essere una piaga che va a discapito di chi quei parcheggi li necessita davvero.

Questa volta, forse era un po’ nell’aria è successo pure a Belpasso, nei giorni scorsi è andato in onda il servizio del corrispondente per Striscia La notizia, Vittorio Brumotti, che da tempo è impegnato in questa battaglia contro i parcheggi selvaggi a danno dei disabili, ed ha sorpreso e immortalato diversi conducenti “furbetti” che occupavano i parcheggi dedicati, senza nessuna certificazione o convalida.

Scoperti alcuni furbetti, l'inviato ha provato a piazzare una bella “cacca gigante“ di gomma sul tetto delle auto, una bella figuraccia, degna del premio a tema.

