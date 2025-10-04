BELPASSO. Tamponamento nell’area di servizio sulla SS121: auto colpisce una vettura ferma vicino alla pompa

Un episodio raro e decisamente fuori dall’ordinario si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18, all’interno dell’area di rifornimento della superstrada 121, in direzione Catania, subito dopo Pat...

Un episodio raro e decisamente fuori dall’ordinario si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18, all’interno dell’area di rifornimento della superstrada 121, in direzione Catania, subito dopo Paternò.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura che stava entrando nello spazio dedicato al rifornimento ha tamponato violentemente un’auto che era regolarmente ferma alla pompa per fare gasolio.

L’urto, del tutto inatteso in un contesto che normalmente richiama prudenza e basse velocità, è stato particolarmente violento: gli airbag della vettura tamponante si sono aperti e la parte anteriore del mezzo ha riportato danni ingenti.

Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze, ma la scena ha destato grande stupore tra i presenti. Non è infatti comune assistere a un incidente in un’area di servizio, luogo considerato “sicuro” rispetto al traffico della superstrada.

E proprio qui sta l’aspetto più inquietante: mentre si fa benzina nessuno pensa mai che possa arrivare un’auto a colpirti, e per questo l’episodio poteva davvero trasformarsi in una tragedia.

Un evento raro e insolito, che ricorda come anche nei luoghi in cui ci si sente protetti possano verificarsi situazioni di potenziale pericolo.