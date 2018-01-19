BELPASSO: Tentano di rubare

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza i catanesi MUSUMECI Mirco, e BISENTINI Valerio, entrambi di 27 anni, per tentato furto aggravato in concorso e violazione di sigilli in concorso.

Ieri pomeriggio in contrada Pantano, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio in genere, hanno sorpreso i due giovani all’interno di una ditta, sottoposta a procedura di fallimento da parte del Tribunale di Catania, mentre tentavano di asportare delle attrezzature e materiali vari, dopo aver divelto i sigilli apposti all’immobile sotto sequestro.

BELPASSO: Tentano di rubare attrezzature di una ditta in fallimento: 2 arresti

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.