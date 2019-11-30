BELPASSO: TRAGEDIA SULLA PISTA DI MOTOCROSS: CARMELO MUORE DAVANTI AGLI AMICI
Tragedia intorno alle ore 14 in contrada "Mauta Ficuzza", in territorio di Belpasso. Per cause non ancora note, un 54 enne, Carmelo Barone di Augusta è morto a seguito di un tragico incidente in allen...
Tragedia intorno alle ore 14 in contrada "Mauta Ficuzza", in territorio di Belpasso.
Per cause non ancora note, un 54 enne, Carmelo Barone di Augusta è morto a seguito di un tragico incidente in allenamento mentre era in sella alla sua moto all'interno di un circuito di motocross.
I soccorsi sono immediatamente giunti sul luogo dell'incidente, sul posto un’ambulanza del 118, che viste le gravi condizioni del centauro, ha immediatamente allertato l'elissocorso, giunto dopo pochi minuti sul posto.
Secondo alcuni presenti, l'uomo si è ribaltato con la moto, procurandosi gravi ferite. Inutili anche i tentativi di rianimazione, compreso anche il massaggio cardiaco.
Carmelo è deceduto sotto gli occhi attoniti dei presenti.
In queste ore si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio sui social in sua memoria.
Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paternò.
Foto: siracusanews.it