I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 55enne catanese Giuseppe RECCA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

BELPASSO: TRASPORTAVA IN AUTO OLTRE 1 KG DI “FUMO”: ARRESTATO

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, nei pressi del parco commerciale “Etnapolis”, hanno imposto l’alt alla Fiat Panda condotta dall’uomo il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 1,1 Kg di marijuana (valore al dettaglio di oltre 10.000 euro), conservata dentro una busta di plastica sottovuoto.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.