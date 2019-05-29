BELPASSO: TRASPORTAVA IN AUTO OLTRE 1 KG DI “FUMO”: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 55enne catanese Giuseppe RECCA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, nei pressi del parco commerciale “Etnapolis”, hanno imposto l’alt alla Fiat Panda condotta dall’uomo il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 1,1 Kg di marijuana (valore al dettaglio di oltre 10.000 euro), conservata dentro una busta di plastica sottovuoto.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.