BELPASSO, TROPPI CASI DI COVID, IL SINDACO MOTTA CHIUDE LA SCUOLA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, con ordinanza sindacale n. 110 del 23/10/2021 ha disposto la chiusura del plesso centro “Madre Teresa di Calcutta”, dal 25 al 29 ottobre.

Lo rende noto lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Fb.

Il provvedimento si è reso necessario perché sono stati accertati molti casi di contagio da coronavirus in alcune classi del Circolo Didattico.

Questa decisione è frutto, come sempre, di interlocuzione tra scuola ed enti ed in particolare l’ASP che ha dato parere positivo alla chiusura della scuola, mediante una nota del Commissario Liberti.

Il provvedimento è maturato alla luce della effettiva necessità di prudenza e di attenzione di cui ha bisogno adesso la situazione del Circolo “Madre Teresa di Calcutta” . “Sappiamo – si legge nella nota del sindaco – che in parte questa circostanza è stata causata da una enorme “leggerezza” ebbene, non ce lo possiamo permettere e soprattutto dobbiamo mirare a vivere un inverno migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto l’anno scorso, in salute e sicurezza.

“Quindi – continua il sindaco – faccio appello, per l’ennesima volta, alla massima prudenza da parte di tutti, perché a prescindere da come la pensiamo in fatto di vaccini, il virus è ancora fra noi e agisce in maniera subdola”.