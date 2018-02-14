BELPASSO: Truffe, raggiri in tutta Italia, arrestata una donna
A cura di Redazione
14 febbraio 2018 12:39
Una donna di 29 anni, Preziosa Luppino, di Belpasso, e' stata arrestata dai carabinieri del paese in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
E' stata raggiunta da un cumulo di pene concorrenti tutte scaturenti da una serie di truffe fatte in gran parte del territorio nazionale, per le quali dovra' espiare una pena residua di 6 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione.
L'arrestata e' stata rinchiusa nel carcere di Catania piazza Lanza.