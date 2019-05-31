BELPASSO: UCCISI DUE CANI, "SIAMO INDIGNATI, AVVIATE INDAGINI" DICHIARA IL SINDACO MOTTA

Due cani sono stati uccisi nelle scorse ore, probabilmente avvelenati, uno era randagio, ma non aveva mai creato problemi, a quanto risulta, l'altro di proprietà."Condividiamo il dolore e l'indignazio...

31 maggio 2019

