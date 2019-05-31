BELPASSO: UCCISI DUE CANI, "SIAMO INDIGNATI, AVVIATE INDAGINI" DICHIARA IL SINDACO MOTTA
Due cani sono stati uccisi nelle scorse ore, probabilmente avvelenati, uno era randagio, ma non aveva mai creato problemi, a quanto risulta, l'altro di proprietà.
"Condividiamo il dolore e l'indignazione di chi ama gli animali, cani e gatti in primo luogo, che sono realmente i migliori amici dell'uomo, ma non sempre adeguatamente ricambiati - ha dichiarato il sindaco Daniele Motta.
Insieme all'assessore Salvo Pappalardo abbiamo già dato disposizioni di visionare le telecamere di video sorveglianza, pubbliche e private, con la speranza di individuare gli autori di un reato così spregevole.
Sì, perchè uccidere gli animali è un reato che viene punito con la reclusione.
Invitiamo, inoltre, chi avesse visto qualcosa di sospetto che può essere collegato alla morte dei due cani di segnalarlo alle forze di polizia presenti sul territorio".