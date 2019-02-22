BELPASSO: UN CARNEVALE PENSATO PER I PIÙ PICCOLI E PER I LORO NONNI

Il sindaco, Daniele Motta, ha presentato il programma del Carnevale: tre giorni di festa particolarmente pensati per i più piccoli e per i loro nonni, che si svolgeranno dal 3 al 5 marzo.Due i pomerig...

Il sindaco, Daniele Motta, ha presentato il programma del Carnevale: tre giorni di festa particolarmente pensati per i più piccoli e per i loro nonni, che si svolgeranno dal 3 al 5 marzo.

Due i pomeriggi dedicati ai bambini - domenica 3 e martedi 5 marzo, in piazza Duomo, alle ore 17 - con animazioni, gonfiabili, face painting, sculture di palloncini colorati, zucchero filato, poc-corn, truccabimbi e naturalmente tantissima allegria. Martedi 5, pomeriggio in particolare saranno presenti gli youtuber, i “Dinsieme”, con la loro animazione originale e al passo con i moderni tempi digitali e con le più giovani tendenze del momento.

Lunedi 4 marzo, invece, alle ore 18, all’Istituto Sava, ci sarà la serata dedicata ai più grandi, con l’elezione di miss e mister nonno: un momento molto gradito negli anni scorsi e che il Comune ha voluto riproporre per dare anche ai meno giovani la possibilità di ritrovarsi nella spensieratezza.

“Sono convinto - così il sindaco Motta ha commentato il programma del Carnevale - che anche nella semplicità si possano creare occasioni di divertimento e così insieme all’assessore Salvo Pappalardo, che ha seguito questa programmazione, abbiamo costruito un cartellone con alcuni momenti dedicati a grandi e piccini, che saranno i riferimenti di un’animazione aperta naturalmente all’intera città.

Gli appuntamenti in piazza Duomo saranno infatti il cuore pulsante del nostro Carnevale e la presenza di giovani ‘youtuber’ darà un tocco ulteriore di spettacolarità e ci trascinerà tutti in un viaggio emozionante intorno a Re Burlone. Una novità che confidiamo sia gradita ai cittadini”.

