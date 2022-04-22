BELPASSO, UN GROSSO RAMO CADE IN STRADA IN VIALE REGINA DELLA PACE
Poteva andare molto peggio.Nel pomeriggio di oggi, 22 Aprile 2022, un grosso ramo di uno degli alberi che costeggia viale Regina della Pace a Belpasso, nei pressi del Santuario Madonna della Roccia,...
Poteva andare molto peggio.
Nel pomeriggio di oggi, 22 Aprile 2022, un grosso ramo di uno degli alberi che costeggia viale Regina della Pace a Belpasso, nei pressi del Santuario Madonna della Roccia, provato evidentemente dalle raffiche di vento delle ultime ore, si è staccato dalla pianta ed è precipitato proprio in mezzo alla carreggiata.
Fortunatamente, al momento della caduta nessuno veicolo transitava nel tratto sottostante, una coincidenza questa, che ha evitato il peggio.
Disagi per gli automobilisti che in questi minuti devono percorrere il tratto che sono costretti a ritoranre indietro.