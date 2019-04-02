BELPASSO: VANDALIZZATA L’EX CASA MAZZAGLIA DI BORRELLO

Neanche il tempo di completare i lavori di ristrutturazione e l’ex Casa Mazzaglia è stata vandalizzata.Dell’incursione ne è venuto a conoscenza il sindaco Daniele Motta nella serata di domenica Sono s...

Neanche il tempo di completare i lavori di ristrutturazione e l’ex Casa Mazzaglia è stata vandalizzata.

Dell’incursione ne è venuto a conoscenza il sindaco Daniele Motta nella serata di domenica Sono stati danneggiati i vetri delle porte con un danno ancora da quantificare a carico dell’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione in quanto l’ex Casa Mazzaglia non è stata ancora riconsegnata al Comune.

“Provo una sensazione di rabbia per un atto tanto grave quanto stupido.

E’ stata vandalizzata la struttura di piazza Stella Aragona che a breve ospiterà un distaccamento della Polizia municipale e un centro per attività sociali che possano aggregare la comunità di Borrello – ha dichiarato il sindaco Daniele Motta -. Il gesto dei vandali è un’offesa all’intero Belpasso”.

L’assessore Salvo Pappalardo ha già denunciato il fatto ai Carabinieri che visioneranno le immagini del sistema di video sorveglianza della zona per riuscire a individuare gli autori del danneggiamento.

L’ex Casa Mazzaglia è stata acquisita dalla precedente Amministrazione presieduta da Carlo Caputo che ha anche finanziato il costo dei lavori, oltre 100.000 euro, per la ristrutturazione dell’immobile che a breve sarà ufficialmente restituito al Comune.