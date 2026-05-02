Belpasso, vede i Carabinieri e nasconde la pistola: esce con una ramazza per depistare, denunciato

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della detenzione abusiva di armi, anche di libera vendita ma soggette a specifiche normative.

Nel pomeriggio, a Belpasso, i militari della Radiomobile della Compagnia di Paternò, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato un uomo nei pressi della propria abitazione mentre impugnava un oggetto metallico che, da lontano, rifletteva la luce, e dunque, sembrava proprio un’arma da fuoco.

Alla vista della pattuglia, questi si è immediatamente introdotto all’interno del suo garage, per poi uscirne, poco dopo impugnando una ramazza e simulando di svolgere attività di pulizia. L’atteggiamento ha insospettito i Carabinieri, che ovviamente hanno deciso di approfondire il controllo procedendo a una verifica più accurata e a una successiva perquisizione personale e domiciliare.

L’attività ha consentito di rinvenire, proprio all’interno del garage, una pistola lanciarazzi in acciaio, priva di tappo rosso e sprovvista di munizionamento, detenuta senza alcun titolo autorizzativo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale e l’uomo, un 56enne del posto, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di arma, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.