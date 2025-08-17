Belpasso, violento impatto tra due auto sulla SP 15: esplodono gli airbag

Belpasso – Momenti di paura questa domenica, 17 agosto 2025, intorno a mezzogiorno, lungo la strada provinciale 15, proseguimento di via Balatalle nei pressi del centro commerciale di Belpasso.Per cau...

Belpasso – Momenti di paura questa domenica, 17 agosto 2025, intorno a mezzogiorno, lungo la strada provinciale 15, proseguimento di via Balatalle nei pressi del centro commerciale di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento – forse legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ore precedenti – due autovetture si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento e ha provocato l’esplosione degli airbag di entrambi i veicoli.

Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste ferite: entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non si conosce ancora la prognosi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale di Belpasso, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti al traffico.

Le autorità raccomandano massima prudenza alla guida, soprattutto in caso di pioggia e asfalto reso scivoloso dalle condizioni meteo.