🔴 ULTIM'ORA BELPASSO Belpasso, violento incidente sulla SP77: due auto coinvolte e un ferito

Scontro questa mattina lungo la provinciale. Un'auto perde una ruota e riporta ingenti danni. Sul posto due ambulanze

Incidente stradale questa mattina, venerdì 20 novembre, lungo la Strada Provinciale 77, nel territorio di Belpasso.



Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due automobili e una persona sarebbe rimasta ferita. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.



Particolarmente pesanti i danni riportati da un'Alfa Romeo bianca, con la parte anteriore distrutta e una ruota staccata. Diversi detriti sono rimasti sparsi sulla carreggiata.



Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso e gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione.



Si registrano rallentamenti lungo il tratto interessato dall'incidente. Restano ancora da chiarire le cause e l'esatta dinamica dello scontro.

Articolo in aggiornamento.