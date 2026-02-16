Belpasso, violento scontro tra auto e furgone sulla SP3iii

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, lungo la Strada Provinciale SP3III, arteria che collega Belpasso con Camporotondo Etneo, nel territorio comunale di Belpasso.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11 e ha coinvolto due mezzi: una Peugeot 206 e un furgone appartenente a una ditta di spedizioni.

A seguito dell’impatto, l’auto è finita sul margine della carreggiata.

Secondo le prime informazioni disponibili, non ci sarebbero feriti gravi.

Al momento in cui sono state scattate le foto giunte alla nostra redazione, non era ancora presente alcuna pattuglia delle forze dell’ordine, ma la situazione era già sotto controllo con alcuni automobilisti fermatisi per prestare supporto.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la SP3III durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica.

