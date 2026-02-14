Paternò, trovato morto in casa: disposta l’ispezione cadaverica

Proseguono gli accertamenti sulla morte dell’uomo trovato privo di vita nella propria abitazione a Paternò nelle scorse ore.

Secondo quanto appreso, su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata condotta ieri sera presso il cimitero di via Balatelle, dove nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l’ispezione cadaverica.

Un passaggio necessario per chiarire le cause del decesso e stabilire con esattezza le circostanze della morte, nell’ambito delle verifiche avviate già nella giornata di ieri con l’intervento dei Carabinieri, della Scientifica e della Medicina legale.

Accertamenti ancora in corso

Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle cause del decesso. L’ispezione cadaverica servirà a fornire elementi utili a comprendere se si sia trattato di una morte naturale o se siano necessari ulteriori approfondimenti.

Una presenza conosciuta a Paternò

La vicenda riguarda Benbassi nour eddine cittadino di nazionalità marocchina, che viveva a Paternò da circa 40 anni. Era conosciuto da molti cittadini per la sua presenza quotidiana tra via Sciarelle e via Circumvallazione, dove trascorreva gran parte delle sue giornate cercando di guadagnarsi da vivere con dignità.

In queste ore, in città e sui social, sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi dedicati a lui.

Il saluto del parroco di Cristo Re

Tra i primi a ricordarlo pubblicamente è stato don Nuccio Puglisi, parroco della chiesa di Cristo Re, che ha scritto:

“Buon viaggio Aldo. Dio è tutto: da Lui veniamo e a Lui ritorniamo. Riposi in pace”.

Il ricordo di Salvo Longo

Tra i messaggi più toccanti anche quello di Salvo Longo, che ha voluto dedicargli un pensiero affettuoso:

“Ciao amico mio, riposa in pace. Non dimenticherò il tuo saluto con la tua voce acuta in quell’angolo di strada ‘Ciao Longo’. Addio caro Aldo ❤️”

Parole che testimoniano quanto Aldo, pur nella sua discrezione, fosse diventato parte della quotidianità di tanti paternesi.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi e l’esito degli accertamenti medico-legali.

Notizia in aggiornamento.