BELPASSO. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO
FLASHUn incidente stradale si è verificato oggi 20 maggio 2022 intorno alle ore 14 e 30 sulla strada provinciale 229/i in territorio di Belpasso, arteria che costeggia la parte posteriore del centro c...
FLASH
Un incidente stradale si è verificato oggi 20 maggio 2022 intorno alle ore 14 e 30 sulla strada provinciale 229/i in territorio di Belpasso, arteria che costeggia la parte posteriore del centro commerciale Etnapolis
Ad essere coinvolte due autovetture una Mercedes C300 ed una Opel Corsa che per cause in via d'accertamentosi sono violentemente scontrate.
L'Opel Corsa, condotta da una signora a causa del violento impatto ha finito la sua corsa lungo il muretto che delimita la carreggiata.
Dalle prime informazioni in nostro possesso pare che le due vetture si sono scontrate frontalmente.
Si registra una ferita che è stato immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.
Il tratto interessato sta subendo dei rallentamenti alla circolazione stradale.
Notizia in aggiornamento