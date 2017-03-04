Belpasso zona industriale muore 30 enne in incidente autonomo
Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo
A cura di Redazione
04 marzo 2017 15:43
AGGIORNAMENTO
La vittima è Rino Antonio Bonifacio, preparatore di auto da corse dell’officina meccanica Bonifacio Corse di Piano Tavola.
Incidente autonomo nella tarda mattinata muore un 30 enne sul colpo nei pressi della zona industriale di Belpasso
In base alle prime ricostruzioni, il giovane alla guida di una Fiat Punto si sarebbe schiantato autonomamente contro guard rail sembra che il ragazzo stesse provando una macchina da corsa.
Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. I carabinieri di Belpasso sono intervenuti sul posto per la ricostruzione della dinamica.
IN AGGIORNAMENTO