BEN 21 CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA,RADDOPPIANO I CASI IN ITALIA

Crescono i contagi in Sicilia: l’ultimo dato comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale parla di 21 positivi in più nell’isola.

Nove nei nuovi casi sono nel Ragusano (5 migranti), 5 nel Messinese, 3 nel Palermitano (la famiglia di Carini), due di Caltanissetta (anche questi migranti) e due a Catania.

I test sono 2337. In ospedale ci sono in tutto 38 persone, 4 delle quali (una in più rispetto a ieri) in terapia intensiva. Gli attuali positivi in Sicilia sono dunque 314, e di questi 276 sono in isolamento domiciliare. mentre i morti sono in tutto 284.

Schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus in Italia

Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803.

Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181.

Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451