BEN 9 I CASI POSITIVI NEL COMUNE DI MISTERBIANCO
Dalle notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.9 (nove).
Ammontano a n.5 (cinque) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.
Di questi, uno rimarrà in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante, mentre i rimanenti n.4 permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire.