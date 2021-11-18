E’ bello, ogni tanto, dare delle notizie che fanno gioire l’intera comunità, e oggi, vogliamo dare il bentornato a casa al giovane Diego Gemmellaro, un ragazzo che il 15 ottobre del 2019 fu vittima di...

E’ bello, ogni tanto, dare delle notizie che fanno gioire l’intera comunità, e oggi, vogliamo dare il bentornato a casa al giovane Diego Gemmellaro, un ragazzo che il 15 ottobre del 2019 fu vittima di un misterioso incidente in via Nazario Sauro a Paternò.

In un primo momento, si disse che il giovane era andato a sbattere autonomamente, ma poi, l’appello della famiglia, che non ha mai creduto all’incidente autonomo, chiedendo di parlare se qualcuno aveva visto l’incidente.

Purtroppo nessuno si fece avanti e Diego, nel frattempo, dopo i primi soccorsi, la corsa in ospedale in condizioni gravissime, per due anni ha combattuto una battaglia in diversi reparti, ricoverato al Bonino Pulejo di Messina e in ultimo presso il centro spoke Bonino Pulejo del Cannizzaro di Catania

Oggi, finalmente il ritorno a casa, non in perfette condizioni, ma è sempre una festa sia per lui, che potrà tornare a casa propria, sia per i familiari che potranno riabbracciarlo e coccolarlo come merita.

Anche il Comune, farà una cerimonia di benvenuto lunedì 22 novembre a Palazzo Alessi.

Noi di 95047, oltre a dare il bentornato a casa a Diego, rinnoviamo gli auguri per una perfetta guarigione, e speriamo ancora che qualcuno, se ha visto l’incidente, parli, magari in forma anonima. Lo dobbiamo ad un ragazzo che ha già sofferto abbastanza. Bentornato Diego!!!