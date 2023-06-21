BENVENUTA ESTATE, OGGI IL SOLSTIZIO: È IL GIORNO PIÙ LUNGO DELL’ANNO
Solstizio d'estate 2023: ci siamo
Oggi, mercoledì 21 giugno, alle 16:58 (ora italiana) inizia l'estate astronomica con il giorno più lungo dell'anno.
Da adesso in poi le giornate si accorciano.
L'estate meteorologica, invece, è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto.
Nel giorno più lungo dell’anno il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.51. La luce del giorno dura 15 ore e 15 minuti, si legge sul sito dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).
Al mezzogiorno dell'ora solare (ovvero all'una dell'ora legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull'orizzonte.
L'altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma al culmine arriva a circa 71° 30'. A Milano l’altezza massima è 68° (3° 30' più basso rispetto a Roma), a Palermo invece supera i 75°.