⛽ Benzina a 2,259 euro al litro, gasolio a 2,109: stangata carburanti anche a Paternò
Il caro-carburanti continua a pesare sulle tasche degli automobilisti. In città prezzi diversi da un distributore all’altro
l costo dei carburanti continua a rappresentare una voce pesante per le famiglie e per chi ogni giorno è costretto a utilizzare l'auto per lavoro o per gli spostamenti.
Anche a Paternò i prezzi restano elevati, con differenze che possono essere significative tra un distributore e l'altro. La foto segnalata alla redazione mostra, in uno degli impianti presenti in città, la benzina a 2,259 euro al litro e il gasolio a 2,109 euro al litro, in modalità self.
Si tratta di un dato riferito a un singolo distributore e non del prezzo unico praticato a Paternò. Gli ultimi dati disponibili mostrano infatti una situazione diversificata: per la benzina self i prezzi comunicati dagli impianti cittadini partono da circa 1,999 euro al litro, mentre per il gasolio si parte da circa 2,089 euro al litro.
Il quadro, dunque, cambia da una pompa all'altra. E proprio per questo, in un momento in cui il costo del carburante rimane elevato, confrontare i prezzi prima di fare rifornimento può permettere di risparmiare qualcosa sul pieno.
Il problema, però, non riguarda soltanto Paternò. L'aumento del costo dei carburanti è un tema che interessa l'intero Paese, con gli automobilisti che devono fare i conti quotidianamente con prezzi che incidono sul bilancio familiare.
A Paternò, come nel resto d'Italia, i prezzi possono inoltre essere aggiornati dai gestori e cambiare anche nel corso del tempo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccoglie i prezzi comunicati dagli esercenti attraverso l'Osservaprezzi carburanti, che consente di confrontare le tariffe dei diversi impianti.
Per chi percorre molti chilometri ogni giorno, la differenza di pochi centesimi al litro può diventare significativa nell'arco di un mese. Il caro-carburanti torna così a far sentire il suo peso anche a Paternò, mentre gli automobilisti continuano a guardare con attenzione il prezzo esposto prima di fermarsi alla pompa.