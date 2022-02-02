BENZINA, PREZZO MEDIO SELF SUPERA 1,8 EURO AL LITRO
Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia sui comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,802 euro al litro (venerdì era 1,788), con i diversi marchi compresi tra 1,790 e 1,822 euro al litro (no logo 1,778).
Il prezzo medio praticato del diesel self raggiunge 1,676 euro al litro (venerdì 1,661) con le compagnie posizionate tra 1,667 e 1,688 euro al litro (no logo 1,659).
Nel servito si superano in alcuni casi per la benzina i due euro al litro anche se il prezzo medio praticato è a 1,933 euro (venerdì 1,918). Gli impianti colorati - sottolinea Quotidiano energia - mostrano prezzi medi praticati tra 1,872 e 2,022 euro al litro (no logo 1,825).
La media del diesel servito sale a 1,812 euro al litro (da 1,798) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,751 e 1,887 euro al litro (no logo 1,707).
C'è un incremento anche per i prezzi praticati del Gpl, che vanno da 0,819 a 0,836 euro al litro (no logo 0,813).
Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 1,779 e 2,011 euro (no logo 1,740), con il valore minimo e massimo in crescita.