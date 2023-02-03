BERGAMO: RAPINA IN CASA PER ROBY FACCHINETTI DEI POOH, ARMI PUNTATE CONTRO MOGLIE E FIGLIO

Una rapina a mano armata, con tanto di pistole puntate contro, è stata subita da Roby Facchinetti, 78enne cantante e musicista storico dei Pooh. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun danno fisico pe...

Una rapina a mano armata, con tanto di pistole puntate contro, è stata subita da Roby Facchinetti, 78enne cantante e musicista storico dei Pooh. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun danno fisico per il cantante e i suoi familiari. La rapina, come riporta l’Ansa, è avvenuta domenica sera. Tre uomini a volto coperto e armati si sono introdotti nella sua villa, puntando le armi contro la moglie Giovanna e il figlio Roberto, facendosi consegnare soldi e gioielli. “Sono stati i 35 minuti più lunghi della mia vita – ha scritto il musicista su Facebook – ma per fortuna stiamo tutti bene”.

Anche il figlio Federico si sfoga sui social: Purtroppo hanno subito in casa una rapina a mano armata, una di quelle cose che vorresti non capitasse mai nella vita”, ha esordito l’imprenditore in una serie di stories, precisando che nonostante lo shock la sua famiglia sta bene. Quindi ha proseguito: “Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Avere una villa con soldi guadagnati onestamente non è una condanna. Bisogna sentirsi sicuri nel posto in cui si vive ed è una vergogna che in una Paese con la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri”.