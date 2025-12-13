Bergamo, sbaglia manovra e finisce con l'auto in bilico sulle scale del centro commerciale

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del piccolo centro commerciale che si affaccia sulla provinciale 166 a Carvico. Un uomo di 76 anni, alla guida della propria auto, ha i...

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del piccolo centro commerciale che si affaccia sulla provinciale 166 a Carvico. Un uomo di 76 anni, alla guida della propria auto, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro le scale interne della struttura. L’episodio, improvviso e inatteso, ha lasciato increduli i clienti presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 18. L’anziano stava percorrendo via Don Angelo Pedrinelli, nei pressi dell’area parcheggio del complesso commerciale, quando la sua auto avrebbe sbandato. La vettura, completamente fuori traiettoria, ha travolto una balaustra in cemento e ha poi terminato la corsa contro le ringhiere della scalinata interna. Alcuni elementi della struttura danneggiata sono caduti al piano inferiore, alimentando il clima di confusione e spavento tra le persone che si trovavano sul posto.

Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza, la Sala Operativa di Areu ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco in codice giallo. Una volta arrivati, però, i soccorritori hanno potuto constatare che le condizioni dell’automobilista erano meno serie del previsto, tanto da riclassificare l’intervento in codice verde. Fortunatamente, non risultano feriti tra i presenti.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo il veicolo e aiutando l’uomo a uscire dall’abitacolo. Il 76enne, apparso lucido e collaborativo, è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Zogno, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi, non si esclude quella di un improvviso malore.