Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele
A cura di Redazione
09 giugno 2023 15:29
Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero.
Lo spiegano fonti qualificate.
L'ex premier ricoverato nel reparto di degenza ordinario dell'ospedale S.Raffaele.
Domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo 'stato maggiore' di Forza Italia.
In aggiornamento