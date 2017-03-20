Biancavilla: 33enne arrestato per truffa in Germania

95047

20 marzo 2017 18:54
Carabinieri delle Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato Paolo BATTIATI, 33enne, del luogo, su mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca.

L’uomo dovrà espiare la pena di anni 1 di reclusione poiché condannato per il reato di truffa, commesso in Germania nel 2007.

L’arrestato è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall'Autorità Giudiziaria

