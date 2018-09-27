BIANCAVILLA: A FUOCO DIECI CAMION DELLA NETTEZZA URBANA

e fiamme nella notte, in contrada Badalati, a Biancavilla. Sono servite ore ai vigili del fuoco di Adrano e Paternò per spegnere l'incendio nel capannone dell'impesa Caruter, azienda che gestisce la r...

e fiamme nella notte, in contrada Badalati, a Biancavilla. Sono servite ore ai vigili del fuoco di Adrano e Paternò per spegnere l'incendio nel capannone dell'impesa Caruter, azienda che gestisce la raccolta rifiuti nel comune etneo. Nello stesso deposito oltre a una decina di camioncini, erano presenti anche altri strumenti di una ditta di traslochi.

Sulle dinamiche del rogo indagano i carabinieri, in questo ore impegnati a verificare le immagini di videosorveglianza all'ingresso dell'impresa. Già colpita a fine febbraio. In quel caso erano stati i ladri a introdursi nella struttura per rubare batterie e benzina proprio dagli autocompattatori andati a fuoco nella notte. In quel caso il sindaco di Biancavilla aveva parlato di sabotaggio.

Come sette mesi fa, ora il rischio è di una forte frenata nella raccolta dei rifiuti, con il parco mezzi del comune di Biancavilla drasticamente ridotto.