BIANCAVILLA: AL VIA IL SERVIZIO INTERFORZE CONTRO I “PREDATORI” DEL TERRITORIO

E’ ufficialmente in vigore, sul territorio di Biancavilla, il servizio interforze di controllo del territorio rurale con l’intervento della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, compresi i Corpi speciali, dei Vigili urbani, dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste e della Polizia Stradale.

Si tratta di un controllo e vigilanza nelle zone critiche, ma non solo, predisposto a seguito degli incontri tenutisi in Prefettura. Un modo per contrastare e prevenire i fenomeni criminali caratterizzati anche da attività predatorie su mezzi e prodotti agricoli.

“E’ un servizio di controllo finalizzato al pattugliamento delle nostre campagne ma, in aggiunta, ho chiesto e ottenuto che venisse svolto sino alle Vigne – spiega il primo cittadino Antonio Bonanno -. I furti di agrumi e all’interno delle abitazioni rurali vedono, finalmente, un contrasto serio: ringrazio vivamente il Prefetto che ha accolto le nostre istanze.

Si tratta di salvaguardare le nostre abitazioni ma anche il frutto di tanti commercianti e imprenditori che, tante volte, si vedono defraudati del proprio sacrificio quotidiano”.