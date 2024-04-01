BIANCAVILLA.ALLA GUIDA SENZA PATENTE E SENZA ASSICURAZIONE: 6.100 EURO DI MULTA E SEQUESTRO DELL'AUTO

Agenti del commissariato di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel comune di Biancavilla, hanno controllato un’autovettura al cui conducente sono state comminate sanzioni a...

Agenti del commissariato di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel comune di Biancavilla, hanno controllato un’autovettura al cui conducente sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.

In particolare, la sera del 28 marzo. operatori della Volante del Commissariato hanno fermato un’autovettura il cui conducente contravvenendo a quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice della Strada, guidava nonostante fosse privo di patente di guida, poiché mai conseguita.

Inoltre, il veicolo era privo di copertura assicurativa, privo della prescritta revisione nonché, privo del documento di circolazione dell’auto.

All’esito del controllo, nei confronti del conducente sono state comminate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.181,00 euro, mentre l’autovettura è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia allo stesso conducente, essendone il proprietario.