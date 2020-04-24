95047

BIANCAVILLA. ALTRI 2 CASI ALL'OSPEDALE , SALGANO A 5 I CASI CONFERMATI

A cura di Redazione Redazione
24 aprile 2020 14:11
Salgono i casi di  Coronavirus all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla. Oggi altri 2 positivi al Covid-19: si tratta di un infermiera, che presta servizio al pronto soccorso, è residente a Bronte, ed un ausiliario, dipendente di una ditta esterna.

Sono 5 dunque i casi di contagio all’interno dell’ospedale biancavillese.

Il personale entrato in contatto con i positivi sarebbe stato sottoposto questa mattina all'esecuzione del tampone, si attendono gli esiti di quest’ultimi.

