BIANCAVILLA: ARRESTATO 25 ENNE CHE MINACCIA CON UN ACCETTA I FAMIGLIARI

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, coadiuvati dai colleghi del battaglione “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza un 25enne del posto, per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le pattuglie dell’Arma, su richiesta della centrale operativa del Comando Provinciale, attivata tramite telefonata al 112, sono intervenute in quella Via Metastasio dove era in corso una furibonda lite tra fratelli che vedeva come attore principale il reo che, armato di accetta, stava minacciando di morte i propri congiunti. Questi, vedendo i militari, si è scagliato contro gli stessi che, dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a disarmarlo ed ammanettarlo.

L’arma è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.