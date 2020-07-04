BIANCAVILLA. ARRESTATO AUTORE DEL TENTATO OMICIDIO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Biancavilla, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne di Adrano, poiché rit...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Biancavilla, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne di Adrano, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio.

L’uomo, intorno alle 08:30 di stamattina, armato di taglierino, ha teso un agguato ad un 46enne di Biancavilla, precisamente mentre quest’ultimo stava per entrare in un panificio ubicato tra le vie Vittorio Emanuele e Cristoforo Colombo, colpendolo con alcuni fendenti alla schiena e fuggendo via.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dell’Arma che, acquisite le prime informazioni, sono riuscite a dare una identità all’autore del ferimento.

A quel punto è scattato, sotto il coordinamento del comandante della Compagnia di Paternò, un piano di ricerca del fuggitivo, terminato in una via del centro di Adrano dove l’uomo è stato riconosciuto, bloccato ed ammanettato.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l’agguato, che è stato posto sotto sequestro.

Il fermato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Il ferito è tuttora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Biancavilla ma non in pericolo di vita.

Sembra che alla base del gesto ci siano motivazioni di natura passionale.