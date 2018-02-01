BIANCAVILLA: Arrestato Paternese, allaccia il contatore del bar alla rete pubblica
01 febbraio 2018 19:52
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 50enne di Paternò, per furto aggravato.
Stamani, i militari, coadiuvati da personale tecnico dell’Enel, hanno proceduto ad un controllo nel Bar che l’uomo gestisce a Biancavilla, accertando che lo stesso aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica.
Il danno economico arrecato alla società erogatrice è stato quantificato in oltre 50.000 euro.