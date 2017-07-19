BIANCAVILLA: ARRESTATO SPACCIATORE DI S.M. DI LICODIA

La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 23 enne Giuseppe BELLA di Santa Maria di Licodia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spa...

I militari lo hanno fermato nel centro cittadino e perquisendolo hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 50 euro in contanti incassati presumibilmente dalla precedente vendita della droga.

Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.