BIANCAVILLA: ARRESTATO SPACCIATORE DI S.M. DI LICODIA

La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 23 enne Giuseppe BELLA di Santa Maria di Licodia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spa...

19 luglio 2017 13:01
Dintorni
La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 23 enne Giuseppe BELLA di Santa Maria di Licodia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno fermato nel centro cittadino e perquisendolo hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 50 euro in contanti incassati presumibilmente dalla precedente vendita della droga.

Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

