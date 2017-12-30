BIANCAVILLA: Arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

BIANCAVILLA: Arrestato un 37enne

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 37enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio, hanno notato l’uomo in una via del centro cittadino con un atteggiamento sospetto.

I Carabinieri sono subito intervenuti bloccando l’uomo e procedendo ad un controllo. La successiva perquisizione personale e domiciliare nell’abitazione del fermato ha permesso agli operanti di rinvenire e sequestrare 8 involucri di cellophane contenenti complessivamente 230 grammi di marjuana.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.