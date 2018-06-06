BIANCAVILLA: Aveva rubato gioielli e armi in un’abitazione, Catanese in manette

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 26enne catanese Giuseppe Torrisi, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 26enne catanese Giuseppe Torrisi, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania.

Il 23 maggio scorso, con l’aiuto di altri due complici poi riusciti a fuggire, aveva svaligiato l’abitazione di un biancavillese ubicata in via Cellini, rubando diversi oggetti di valore, un fucile calibro 12 marca Pietro Beretta e delle cartucce del medesimo calibro.

I militari, avvertiti tramite la telefonata fatta da alcuni vicini, allarmati dal trambusto proveniente da quell’immobile, attivarono un dispositivo di ricerca dei malviventi che in poco tempo consentì la cattura del malvivente, avvenuta nelle campagne di Contrada Ciappe, ed il recupero dell’intera refurtiva.

Grazie alla prove acquisite dai militari in sede di arresto e nei giorni successivi al fatto reato il giudice, recependole in toto, ne ha ordinato l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.