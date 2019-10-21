BIANCAVILLA, AVEVA TRASFORMATO IL PROPRIO TERRENO IN UNA DISCARICA ABUSIVA, DENUNCIATO 64ENNE

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 64enne del posto per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio i mil...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 64enne del posto per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio i militari, coadiuvati dai colleghi di Adrano, hanno notato delle fiamme propagarsi in un terreno sito in via Arti e Mestieri così che, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo intento a bruciare un po’ di tutto: mobili, vestiti ed oggetti vari.

L’ispezione del fondo agricolo, inoltre, consentiva ai militari di verificare come l’intera area fosse stata destinata dall’uomo a discarica abusiva, constatando la presenza sul posto di numerose carcasse di veicoli, elettrodomestici e oggetti di varia natura.