BIANCAVILLA. BUSSA INSISTENTEMENTE ALLA PORTA E LA SFONDA: SCOPPIA LA RISSA. 3 ARRESTI E 3 DENUNCE

Pomeriggio dagli animi “surriscaldati” presso un’abitazione di via Vittorio Emanuele a Biancavilla, dove si è scatenata una rissa che ha coinvolto anche 3 minorenni stranieri.

Erano circa le 18:00 quando i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, sono stati contattati dalla Centrale Operativa di Paternò che aveva ricevuto la richiesta di intervento per una lite tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

La pattuglia ha raggiunto in una manciata di muniti il luogo indicato, una palazzina di via Vittorio Emanuele, e lì, seduto sui gradini dell’abitazione, ha trovato un 36 enne straniero che presentava i segni evidenti della appena accaduta lite mentre, dinanzi al portone c’era una famiglia di braccianti agricoli, sempre stranieri ma di altra etnia, da tempo residente a Biancavilla, già nota alle Forze dell’Ordine.

Questi ultimi hanno riferito ai Carabinieri che, circa mezz’ora prima, il 36 enne avrebbe iniziato a bussare con insistenza alla loro porta fino al punto di romperla, pretendendo di entrare in casa per chiarire alcuni dissapori nati qualche giorno prima con il capofamiglia, un 59 enne.

A quell’ora, però, in casa c’era soltanto la figlia 20enne dell’uomo la quale, spaventata, aveva allertato i fratelli minorenni conviventi di 14 e 17 anni, telefonando contestualmente ai genitori per farli rincasare.

Questi ultimi, difatti, si erano precipitati presso il loro domicilio dando vita alla zuffa.

Nella circostanza, i militari dell’Arma, appresa la loro versione dei fatti, hanno dapprima chiamato il 118 affidando alle cure dei medici il 36enne sanguinante, quindi hanno avviato le indagini per accertare l’effettivo svolgimento dei fatti, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando le testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito alla rissa.

Un video giunto nelle mani degli investigatori ha permesso di accertare lo svolgimento dei fatti, dimostrando come anche i minorenni sarebbero stati coinvolti nel pestaggio.

I Carabinieri, pertanto, hanno arrestato per “rissa aggravata e lesioni personali in concorso” un 52 enne con precedenti di polizia, peraltro in atto sottoposto ad una misura di prevenzione per il medesimo reato, la 20 enne anche lei pregiudicata, che dalle immagini acquisite era parte attiva della mischia e il 59 enne capofamiglia, mentre hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i due minorenni di 14 e 17 anni e il 36enne.