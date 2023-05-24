BIANCAVILLA: CADE DAL TETTO MENTRE TOGLIE LA CENERE DELL’ETNA, È GRAVE

Brutta caduta di un 40enne di Biancavilla, che nel tentativo di pulire dalla cenere vulcanica il lucernaio della sua abitazione sita in via De Nicola, precipita all’interno riportando gravi ferite. Il...

Il fatto è accaduto a Biancavilla intorno alle 15, l’uomo era salito per rimuovere la polvere dell’Etna, ma il lucernaio non ha retto rompendosi. L’uomo è precipitato riportando diversi traumi.

Sul posto sono state inviate due ambulanze, che hanno trovato l’uomo in arresto e solo grazie alla rianimazione lo hanno ripreso per trasferirlo in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo è in prognosi riservata e le sue condizioni a seguito dei traumi riportati, sono particolarmente critiche, e si trova al Trauma center del Cannizzaro.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

LUIGI SAITTA