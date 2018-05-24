BIANCAVILLA: Catturato “topo” catanese con la refurtiva mentre fugge nelle campagne

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese Giuseppe TORRISI, poiché ritenuto responsabile nel concorso in furto aggravato.

Ieri pomeriggio, con l’aiuto di altri due complici poi riusciti a fuggire, aveva svaligiato l’abitazione di un biancavillese ubicata in quella Via Cellini, rubando diversi oggetti di valore, un fucile cal.12 marca Pietro Beretta e delle cartucce del medesimo calibro.

I militari della locale Stazione, avvertiti tramite la telefonata fatta da alcuni vicini, che avevano sentito uno strano trambusto provenire da quell’immobile, hanno immediatamente attivato un dispositivo di ricerca dei malviventi che in poco tempo ha consentito la cattura del malvivente, avvenuta nelle campagne di Contrada Ciappe ed il recupero dell’intera refurtiva.

Quanto rubato è stato restituito all’avente diritto mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

