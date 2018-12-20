BIANCAVILLA: CONDANNATO A 8 MESI PER UNA RAPINA: ARRESTATO DAI CARABINIERI
A cura di Redazione
20 dicembre 2018 13:00
I Carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 46enne Francesco Spataro del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici etnei per rapina aggravata, reato commesso a Catania il 13 giugno 2007, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad 8 anni e 10 mesi di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.