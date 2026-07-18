Biancavilla, controlli a tappeto sulle strade: 58 persone identificate e multe per 1.750 euro

Carabinieri e Polizia Locale impegnati in diversi posti di controllo nelle zone più frequentate del territorio comunale.

Le attività di controllo operati dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, in continuità con quanto disposto dal Comando Provinciale di Catania su tutto il territorio etneo, mirano a prevenire le forme di illegalità tra le quali vi è la sicurezza sulla circolazione stradale.

Con riferimento alla sicurezza stradale, negli ultimi giorni, le pattuglie dell’Arma in collaborazione con personale della Polizia Locale di Biancavilla sono stati impegnati in un controllo del territorio del comune di Biancavilla.

In particolare, le gazzelle dell’Arma, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno organizzato diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più frequentate.

I militari si sono concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo posizionati in sicurezza hanno permesso di identificare 58 persone e fermare 40 mezzi.

Sono stati elevati 9 verbali di contestazione per violazioni al C.d.S per un ammontare complessivo di 1.750 euro.