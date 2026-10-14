Biancavilla, controlli della Polizia in bar e panificio: multe per tavoli e sedie sui marciapiedi

Occupazione abusiva del suolo pubblico in quattro attività commerciali. Identificate 122 persone, controllati 62 veicoli e sanzioni anche per violazioni al Codice della Strada.

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, una serie di controlli nel territorio del comune di Biancavilla.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in sinergia con due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e con gli agenti della Polizia Locale, hanno istituito diversi posti di controllo nel centro storico e nelle aree con maggiore densità veicolare e hanno pattugliato le zone a ridosso delle attività commerciali con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

I poliziotti stanno effettuando alcuni servizi straordinari nei territori dei diversi comuni delle falde dell’Etna, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo disposti dalla Questura di Catania per reprimere reati di natura predatoria e per bloccare sul nascere situazioni in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini. In questo modo, si intende assicurare la costante presenza e vicinanza della Polizia di Stato alla gente, svolgendo anche una funzione di deterrenza.

I controlli straordinari hanno interessato strade e piazze di Biancavilla, da via Vittorio Emanuele e via Cristoforo Colombo a viale Dei Fiori, passando per piazza Sgriccio.

I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno controllato anche alcuni esercizi commerciali, tra cui un frequentato panificio con annessa gastronomia e tre bar. Sono stati identificati gli avventori presenti, procedendo ai relativi accertamenti in merito ad eventuali precedenti penali e di Polizia, anche per evitare che gli esercizi possano diventare luoghi di ritrovo per pregiudicati.

Nel corso delle verifiche, tutte le attività commerciali sono state sanzionate in via amministrativa in quanto avevano occupato abusivamente il suolo pubblico, collocando sedie e tavoli sul marciapiede.

Complessivamente, sono state identificate 122 persone, di cui 39 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 62 veicoli, elevando alcune sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per assenza di regolare revisione, con la sospensione dalla circolazione dei mezzi interessati.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.