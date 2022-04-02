BIANCAVILLA. DROGA ALL’INTERNO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del posto, titolare di un esercizio commerciale, in quanto gravemente indiziat...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del posto, titolare di un esercizio commerciale, in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e in riscontro ad una meticolosa e pregressa attività info investigativa che li ha portati nel territorio del comune di Biancavilla laddove hanno eseguito una serie di verifiche all’interno di alcuni esercizi commerciali ubicati nel centro abitato.

Dall’ispezione effettuata all’interno dei locali dell’esercizio i carabinieri hanno rinvenuto, occultata dietro uno scaffale, una busta contenente 100 grammi di marijuana e 17 grammi di cocaina contenuti all’interno di un barattolo, nonché la somma di 575 euro ritenuta provento dello spaccio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendone la sottoposizione agli arresti domiciliari.